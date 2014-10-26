مقدمة 1-الرئيس التنفيذي لسابك السعودية: هبوط أسعار النفط مؤقت

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من مروة رشاد

الرياض 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد إن التراجع الذي شهدته أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة سيكون مؤقتا حتى وإن استمر عاما أو نحو ذلك نظرا لأن نمو السكان سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الاستهلاك والأسعار.

جاءت تصريحات الماضي خلال مؤتمر صحفي عقب إعلان سابك إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم وأكبر شركة مدرجة في الخليج عن تراجع أرباحها الصافية 4.5 بالمئة في الربع الثالث إلى 6.18 مليار ريال (1.65 مليار دولار) لتأتي دون توقعات المحللين.

وعزت الشركة ذلك إلى تباطؤ مبيعاتها في الربع الثالث والتي انخفضت إلى 48.71 مليار ريال (12.99 مليار دولار) من 48.80 مليار ريال قبل عام.

وقال الماضي إن أسعار النفط كان لها تأثير مباشر على نتائج الشركة سواء على أسعار المواد الخام أو على أسعار المنتجات النهائية مضيفا أن هذا التأثير لا يمكن التنبؤ به نظرا لأن أسعار الخام تخضع لعوامل اقتصادية وسياسية.

وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات لتنزل عن 83 دولارا للبرميل هذا الشهر من 115 دولارا في يونيو حزيران.

وبلغ سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 86.13 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة منخفضا 70 سنتا.