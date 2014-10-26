تراجع صافي ربح السعودية للكهرباء في الربع/3 لما دون التوقعات

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق خليجية اليوم الأحد تراجع صافي ربح الربع الثالث من العام 6.5 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت 2.67 مليار ريـال في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 2.85 مليار في الفترة ذاتها من العام السابق.

كان اتش.اس.بي.سي توقع أن يبلغ صافي الأرباح الفصلية للشركة 3.11 مليار ريـال.

وعزت الشركة في بيان مقتضب تراجع الأرباح إلى تطبيق اتفاق مع أرامكو السعودية لاستخدام أنظمة النقل التابعة لها في يوليو تموز 2014. ولم تذكر تفاصيل.