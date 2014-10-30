مقدمة 1-موبايلي السعودية تؤجل نشر نتائج الأعمال لمراجعة البيان المالي

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من مات سميث

دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - طلبت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية تعليق تداول أسهمها وأجلت نشر نتائج أعمالها الفصلية اليوم الخميس من أجل إتاحة مزيد من الوقت لمراجعة "أمور هامة" تتعلق بالقوائم المالية.

وكان من المتوقع أن تنشر الشركة التي تملك مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) 28 بالمئة منها نتائج أعمالها في الربع الثالث يوم الأحد أو الاثنين الماضيين.

لكن متحدثا باسم الشركة قال إنها تعتزم الآن نشر النتائج يوم الأحد القادم. ورفض ذكر مزيد من التفاصيل.

وطالما كانت موبايلي -وهي ثاني أكبر شركة اتصالات في المملكة- سهما مرغوبا فيه في السوق وارتفعت أرباحها خلال السنوات العشر منذ بدأت العمل منافسة للاتصالات السعودية - التي كانت تحتكر القطاع في السابق - وتوجت ذلك بأرباح قياسية في العام الماضي.

لكن تأخير نشر النتائج وتزايد الغموض بشأن إدارتها دفع اسهمها للهبوط أكثر من ثمانية بالمئة خلال ثلاثة أيام هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى لها في 16 شهرا. وفي وقت سابق هذا الشهر عين سيركان أوكاندان المدير المالي للشركة الأم اتصالات الاماراتية نائبا للرئيس التنفيذي لموبايلي.

وقالت موبايلي على موقع تويتر اليوم الخميس إن خالد الكاف الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لها منذ فترة طويلة لم يستقل ولم يتقاعس عن تنفيذ المعايير المحاسبية.