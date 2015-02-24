Sun 25 Dec 2016 | 9:11 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

السعودية للكهرباء توصي بتوزيع 0.70 ريال للسهم عن 2014

Tue Feb 24, 2015 7:06am GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 24 فبراير شباط (رويترز) - قالت السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 547 مليون ريال (145.86 مليون دولار) بما يعادل 0.70 ريال للسهم عن عام 2014.

وبحسب بيانات لتومسون رويترز وزعت الشركة أرباحا نقدية مماثلة لعام 2013.

وأضافت في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء أن التوزيعات تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة في 20 ابريل نيسان. وسيجري توزيع الأرباح خلال شهر من موعد انعقاد الجمعية العامة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 