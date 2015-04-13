نمو صافي ربح بنك ساب السعودي 3.2% في الربع‭/‬1 متجاوزا التوقعات

الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - حقق البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 3.2 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الأول بلغ 1.115 مليار ريال (297.3 مليون دولار) مقابل 1.080 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا في المتوسط قيمتها 1.078 مليار ريال.

وبلغ إجمالي دخل العمليات للربع الأول 1.72 مليار ريال بزيادة 5.9 بالمئة عن 1.62 مليار قبل عام.

وتستفيد البنوك السعودية من زيادة الطلب على الإقراض - لاسيما في القطاع الخاص - بدعم من مناخ الأعمال الإيجابي والإنفاق الحكومي السخي على مشروعات التنمية.