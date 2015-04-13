نمو أرباح سامبا السعودي 3.06% في الربع‭/‬1 والنتائج ضمن التوقعات

الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - حققت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 3.06 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من 2015 بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتأتي النتائج ضمن متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الأول بلغ 1.278 مليار ريال (340.8 مليون دولار) مقابل 1.240 مليار قبل عام.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1.229 مليار ريال.

وزاد إجمالي دخل العمليات 5.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول ليصل إلى 1.97 مليار ريال مقارنة مع 1.87 مليار قبل عام.