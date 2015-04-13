صافي ربح ينساب السعودية ينخفض 48.7% في الربع‭/‬1

الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية انخفاضا نسبته 48.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2015 بفعل تراجع أسعار بيع المنتجات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الأول بلغ 285.1 مليون ريال (76.03 مليون دولار) مقابل 555.7 مليون قبل عام.

كان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا قدرها 440.82 مليون ريـال في المتوسط في الربع الأول.

وعزت الشركة نزول الأرباح إلى "انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالرغم من انخفاض أسعار بعض مواد اللقيم وزيادة حجم الكميات المباعة."

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية وتأسست عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريـال سعودي.