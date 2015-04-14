نمو ربح البنك الأهلي التجاري السعودي 2.77% في الربع‭/‬1 متجاوزا التوقعات

الرياض 14 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف سعودي من حيث قيمة الأصول نموا نسبته 2.77 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من ‭2015 ‬‬‬‬‬ بدعم من زيادة دخل العمليات لتأتي النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الأول بلغ 2.605 مليار ريال (694.7 مليون دولار) مقارنة مع 2.535 مليار قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن يسجل الأهلي التجاري 2.152 مليار ريال في الربع الأول.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات التشغيلية."

وبلغ إجمالي ربح العمليات في الربع الأول 4.45 مليار ريال بزيادة 15.07 بالمئة عن 2.54 مليار قبل عام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)