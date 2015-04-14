صافي ربح سافكو السعودية ينخفض 30% في الربع/1 مخالفا التوقعات

الرياض 14 أبريل نيسان (رويترز) - انخفض صافي ربح شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 30 بالمئة في الربع الأول من 2015 بفعل انخفاض أسعار بيع المنتجات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة التي تنتج اليوريا والأمونيا في بيان اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الأول بلغ 590 مليون ريال (157.3 مليون دولار) مقابل 843 مليونا قبل عام بانخفاض 30.01 بالمئة.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقع محللون أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط قدرها 725.19 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى "انخفاض متوسط أسعار البيع والكميات المباعة لمنتجات الشركة بالإضافة الى انخفاض نصيب الشركة من أرباح الشركة الزميلة ابن البيطار.

ولم يذكر البيان قيمة أو حجم المبيعات.

وسافكو مملوكة بنسبة 43 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)