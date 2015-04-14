صافي ربح الاسمنت السعودية يرتفع 6% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

الرياض 14 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة الأسمنت السعودية أكبر منتج للأسمنت في المملكة نموا قاربت نسبته ستة بالمئة في أرباح الربع الأول من 2015 بفضل زيادة المبيعات لتأتي النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الأول بلغ 303 ملايين ريال (80.8 مليون دولار) مقابل 286 مليونا قبل عام بزيادة 5.94 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا تبلغ في المتوسط 292.19 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة المبيعات نتيجة لزيادة الصادرات بالإضافة لزيادة أرباح الشركات الزميلة والإيرادات الأخرى."

ولم يذكر البيان قيمة أو حجم المبيعات للربع الأول.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.53 مليار ريال موزعا على 153 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد.