لمحة-سهم الأهلي التجاري السعودي يرتفع 2% بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات

0806 جمت -

* سهم البنك الأهلي التجاري يرتفع اثنين بالمئة إلى 64.5 ريال في مستهل تعاملات الأربعاء بالبورصة السعودية.

* البنك سجل نموا نسبته 2.77 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من ‭‭‭2015 ‬‬‬‬‬‬‬ بدعم من زيادة دخل العمليات.

* صافي ربح الربع الأول بلغ 2.605 مليار ريال (694.7 مليون دولار) مقارنة مع 2.535 مليار قبل عام.

* النتائج أعلى من توقعات بنك سيكو البجريني بتحقيق 2.152 مليار ريال في الربع الأول.