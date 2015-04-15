نمو صافي ربح البنك العربي الوطني السعودي 8.1% في الربع‭/‬1

الرياض 15 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الأول من العام ارتفع 8.09 بالمئة بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الأول بلغ 770.6 مليون ريال (205.5 مليون دولار) مقابل 712.9 مليون قبل عام.

وعزا البنك في بيانه نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وارتفع إجمالي دخل العمليات 14.85 بالمئة في الربع الأول إلى 1.5 مليار ريال من 1.3 مليار قبل عام.

وتأسس البنك العربي الوطني عام 1979 وهو مملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع 10 مليارات ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة 10.8 بالمئة.