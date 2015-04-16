كيان السعودية تتكبد 591.6 مليون ريال خسائر صافية في الربع/1

الرياض 16 أبريل نيسان (رويترز) - تحولت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات لتسجيل خسائر في الربع الأول من العام بفعل انخفاض أسعار بيع منتجاتها وتراجع المبيعات بسبب أعمال الصيانة وجاءت الخسائر أعلى كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي الخسائر في الربع الأول بلغ 591.6 مليون ريال (157.8 مليون دولار) مقابل أرباح قيمتها 9.94 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر في المتوسط قيمتها 293.50 مليون ريال.

وعزت الشركة الخسائر إلى "انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات و انخفاض حجم الكميات المنتجة والمباعة بسبب أعمال الصيانة لمصنع الأولفينات."

وأغلقت كيان في أول فبراير شباط مصنع الأوليفينات لتنفيذ أعمال الصيانة وقالت إن ذلك سيترتب عليه توقف مؤقت لمصنع البولي اثيلين عالي الكثافة ومصنع البولي اثيلين منخفض الكثافة وانخفاض الإنتاج بمصنع جلايكول الإثيلين ومصنع البولي بروبيلين والتي يتم تزويدها بالمواد اللازمة من مصنع الأولفينات.

وقالت في مارس اذار إن ذلك التوقف سيترتب عليه أثر مالي قدره 310 ملايين ريال (83 مليون دولار) بالأسعار الحالية.

وكيان مملوكة بنسبة 35 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وكانت الشركة - التي تأسست عام 2007 برأسمال مدفوع 15 مليار ريال - بدأت التشغيل التجاري لمعظم مصانعها في أكتوبر تشرين الأول 2011.