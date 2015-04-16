صافي ربح دار الأركان السعودية ينخفض 40.6% في الربع/1

الرياض 16 ابريل نيسان (رويترز) - سجلت دار الأركان أكبر شركة عقارية في السعودية انخفاضا نسبته 40.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بفعل تراجع إيرادات بيع العقارات وارتفاع المصاريف التشغيلية.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الأول بلغ 147.29 مليون ريال (39.3 مليون دولار) مقابل 247.86 مليون قبل عام.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقع بنك سيكو البحريني أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 146.8 مليون ريال في حين توقعت الأهلي كابيتال تحقيق 149 مليونا في الربع الأول.

كان يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة الشركة قال لرويترز في أكتوبر تشرين الأول إن دار الأركان تستهدف تحقيق نمو بنسبة عشرة بالمئة في 2015 عن طريق تنويع مصادر الدخل ومع توقعات باستمرار الفرص القوية بالسوق العقارية المحلية خلال السنوات المقبلة.