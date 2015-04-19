انخفاض إيرادات سابك السعودية 28% على أساس سنوي في الربع/1

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - قال يوسف عبد الله البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد إن إيرادات الشركة انخفضت 28 في المئة في الربع الأول من العام عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 35.56 مليار ريال (9.48 مليار دولار) وانخفضت 18 في المئة عن الربع السابق.

وكان البنيان يتحدث للصحفيين بعدما أعلنت سابك أحد أكبر شركات البتروكيماويات في العالم عن هبوط صافي ربحها 39 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2015 وعزا ذلك إلى تراجع أسعار النفط ومنتجات البتروكيماويات. وحققت سابك صافي ربح قدره 3.93 مليار ريال في الثلاثة أشهر حتى 31 مارس أذار.

وقال البنيان إن هبوط أسعار النفط ومنتجات البتروكيماويات "أمر خارج عن السيطرة" لكن شركته رغم ذلك مهيأة جيدا لتحقيق نمو مستدام وعائدات أعلى مدعومة بنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي في السعودية أربعة في المئة هذا العام.

وأضاف أن النمو في الصين يبشر بآفاق ايجابية لسوق البتروكيماويات الأسيوية بينما تبدو افريقيا مقصدا واعدا للاستثمارات المستقبلية.

وتابع أنه لا خطط لدى سابك الآن للاستفادة من سوق القروض ولا تعتزم الشركة إعادة تمويل قرض يستحق في يونيو حزيران.

وقال البنيان ردا على سؤال حول تأثير ضعف اليورو على سابك إن الشركة لا تتحوط ضد تقلبات العملات لكنها تبذل أقصى ما بوسعها للحفاظ على سيولة للوفاء بالتزاماتها في أوروبا وتقليص تعرضها للتقلبات في سعر صرف اليورو.

وأضاف أنه ربما يتم طرح مشروع مشترك بين سابك وأرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة وصندوق الاستثمارات العامة الحكومي.

وتابع ان الفكرة لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية ولم يدل بمزيد من التفاصيل.