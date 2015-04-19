مقدمة 1-صافي ربح صافولا السعودية يرتفع 11.15% في الربع‭/‬1 متجاوزا التوقعات

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الرياض 19 أبريل نيسان (رويترز) - قفز صافي ربح مجموعة صافولا السعودية أكبر شركة للصناعات الغذائية في منطقة الخليج 11.15 بالمئة في الربع الأول من العام متجاوزا توقعات المحللين بفضل زيادة المبيعات وتحقيق أرباح رأسمالية من بيع وحدة التغليف لشركة "تكوين".

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول بلغ 470.5 مليون ريال (125.5 مليون دولار) مقابل 423.3 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق صافولا أرباحا فصلية قدرها ‭‭‭‭‭‭‭328.34‬‬‬‬‬‬‬ مليون ريـال في المتوسط للربع الأول.

وعزت الشركة المنتجة لزيت الطهي والسكر ومواد غذائية أخرى ارتفاع صافي الأرباح إلى "تحقيق ربح رأسمالي بلغ 265.2 مليون ريال نتيجة لبيع كامل حصصها في رأسمال شركة صافولا لأنظمة التغليف خلال الربع الأول...وزيادة مبيعات قطاعي التجزئة والأغذية."

وفي مارس آذار قالت صافولا إنها استكملت الموافقات اللازمة لاستحواذ شركة تكوين المتطورة للصناعات على وحدة التغليف التابعة لها وإنها ستحقق ربحا قيمته 265 مليون ريال (70.7 مليون دولار) من الصفقة.

واتفقت تكوين في ديسمبر كانون الأول على شراء وحدة التغليف لمجموعة صافولا أكبر شركة للصناعات الغذائية في منطقة الخليج مقابل 910 ملايين ريال (242.5 مليون دولار).

ونقل البيان عن عبد الله محمد نور رحيمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة قوله "صافي الربح المتحقق خلال الربع الأول - بدون الأرباح الرأسمالية - بلغ 206 ملايين ريال أي بزيادة قدرها 16 بالمئة عن التوقعات المعدلة والمعلنة مسبقاً والبالغة 178 مليون ريال."