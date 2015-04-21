نمو صافي ربح المملكة القابضة السعودية 10.3% في الربع‭/‬1

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة المملكة القابضة السعودية المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال ارتفاع صافي الربح 10.28 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي بدعم من ارتفاع مكاسب الاستثمارات وانخفاض الأعباء المالية.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الأول بلغ 139.38 مليون ريال (37.2 مليون دولار) مقابل 126.39 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع دخل توزيعات الأرباح والارتفاع في الأرباح من الشركات الزميلة والإيرادات الأخرى وانخفاض الأعباء المالية."

وتملك الشركة حصص أقلية في عدد من أكبر الشركات في العالم وهي من أكبر المساهمين في سيتي جروب وتمتلك حصة في تويتر.

كانت المملكة القابضة قالت في فبراير إنها خفضت حصتها في نيوز كورب الأمريكية المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوك بنهاية 2014 إلى واحد بالمئة من 6.6 بالمئة وحققت سيولة بقيمة 705 ملايين ريال (188 مليون دولار).