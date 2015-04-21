مقدمة 1-موبايلي السعودية تتكبد 199 مليون ريال خسائر صافية في الربع/1

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الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - تكبدت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية خسائر صافية قدرها 199 مليون ريال (53.06 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي بفعل زيادة مصاريف الاستهلاك لتخالف النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن الخسائر تقارن مع 1.61 مليار ريال أرباحا صافية سجلتها قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 492.56 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة الخسائر بشكل رئيسي إلى "الزيادة في مصاريف الاستهلاكات في الربع الحالي نتيجة لتسجيل مصروف استهلاك إضافي بمبلغ 250 مليون ريال."

وأضاف البيان "كذلك يعود سبب الخسارة إلى الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من العملاء والتي هي من ضمن المسار الطبيعي للأعمال بمبلغ 133 مليون ريال."

وبلغت إيرادات الشركة 3.6 مليار ريال في الربع الأول مقارنة مع 5.09 مليار قبل عام.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي برزت مشكلات موبايلي المملوكة بنسبة 27.5 بالمئة لاتصالات الإماراتية حينما عدلت الشركة أرباحها لعام 2013 والنصف الأول من 2014 وخفضتها مجتمعة 1.43 مليار ريال (381 مليون دولار). وفي يناير كانون الثاني سجلت خسارة صادمة في الربع الأخير من العام الماضي قدرها 2.28 مليار ريال.

وأكدت موبايلي في مارس آذار على أن ما مرت به خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي "أمور اسثنائية غير اعتيادية لا يمكن تقييم الشركة على أساسها" في ظل ما تملكه من مقومات نجاح مثل التدفقات النقدية العالية والمستقرة وقاعدة العملاء الواسعة والبنية التحتية المتطورة.