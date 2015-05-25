الأسمنت السعودية تقرر توزيع 3 ريالات للسهم أرباحا نقدية عن النصف/1

الرياض 25 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الأسمنت السعودية أكبر منتج للأسمنت في المملكة اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها قرر توزيع 459 مليون ريال (122.4 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام بواقع ثلاثة ريالات للسهم.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة أن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين حتى نهاية تداول الثلاثاء 30 يونيو حزيران وسيبدأ صرف الأرباح يوم الخميس التاسع من يوليو تموز.

وبحسب بيانات تومسون رويترز تقل التوزيعات التي أقرها مجلس إدارة الشركة عن 3.5 ريال للسهم وزعت في الفترة المقابلة من 2014 لكنها تزيد عن 2.5 ريال للسهم وزعتها الشركة على المساهمين عن النصف الثاني من 2014.

وسجلت الأسمنت السعودية نموا قاربت نسبته ستة بالمئة في أرباح الربع الأول من 2015 بفضل زيادة المبيعات لتأتي النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح الربع الأول 303 ملايين ريال مقابل 286 مليونا قبل عام.