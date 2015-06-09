ينساب السعودية توزع ريالا واحدا للسهم عن النصف/1

الرياض 9 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية إن مجلس إدارتها أقر توزيع 562.5 مليون ريال (150 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2015 بواقع ريال واحد لكل سهم.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن الأرباح تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الخميس 25 يونيو حزيران وستوزع في أول يوليو تموز المقبل.

وتقل تلك التوزيعات عن 1.5 ريال للسهم وزعتها الشركة عن الفترة المقابلة من العام الماضي بحسب بيانات تومسون رويترز.

وسجلت ينساب انخفاضا نسبته 48.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2015 بفعل تراجع أسعار المنتجات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)