سبكيم السعودية توزع 0.6 ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف‭/‬1

الرياض 29 يونيو حزيران (رويترز) - قالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اليوم الاثنين إنها ستوزع 22 مليون ريال (58.7 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام بواقع 0.6 ريال للسهم وهو ما يعادل توزيعات الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أن الأرباح تستحق للمساهمين المسجلين حتى نهاية تداول الأحد الموافق 5 يوليو تموز وستوزع اعتبارا من الخميس التاسع من الشهر ذاته.

كانت سبكيم سجلت نموا نسبته 17.3 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من زيادة الإنتاج والمبيعات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)