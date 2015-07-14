مقدمة 1-صافي ربح دار الأركان السعودية ينخفض 42% في الربع/2 مخالفا التوقعات

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الرياض 14 يوليو تموز (رويترز) - سجلت دار الأركان أحد أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية انخفاضا نسبته 42 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفعل تراجع إيرادات بيع العقارات لتأتي النتائج أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

وهذا هو رابع انخفاض على التوالي في الأرباح الفصلية إذ لم تسجل الشركة نموا في الأرباح الفصلية منذ الربع الثاني من 2014.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 70.5 مليون ريال (18.8 مليون دولار) مقابل 121.3 مليون قبل عام بانخفاض 41.9 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا بقيمة 148.57 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى "انخفاض الايرادات المحققة من بيع العقارات."

وتمتلك دار الأركان مخزونا هائلا من الأراضي بلغت مساحتها 40 مليون متر مربع وقيمتها الدفترية 14.5 مليار ريال (3.9 مليار دولار) بنهاية 2014.

وتقع أراضي الشركة في المدن الرئيسية بالمملكة حيث يتركز 60 بالمئة منها في جدة و12 بالمئة في الرياض و21 بالمئة في مكة فيما تتوزع النسبة الباقية بين المدينة المنورة والمنطقة الشرقية.