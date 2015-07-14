نمو صافي ربح الحكير السعودية 10.25% في الربع‭/‬1 لكن النتائج دون التوقعات

الرياض 14 يوليو تموز (رويترز) - سجلت فواز عبد العزيز الحكير السعودية أكبر شركة مدرجة بقطاع التجزئة السعودي من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 10.25 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من السنة المالية التي تبدأ في أول أبريل نيسان بدعم من زيادة المبيعات وافتتاح متاجر جديدة لكن النتائج جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الثلاثاء بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الأول بلغ 210.8 مليون ريـال (56.2 مليون دولار) مقابل 191.2 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 233.02 مليون ريـال في الربع الأول.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت إن ذلك تحقق نتيجة "الزيادة في المبيعات في الربع الأول بنسبة 18.8 بالمئة مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بفضل الأداء المميز بالسوق السعودي وافتتاح محلات جديدة والدخل من المحلات التي تم الاستحواذ عليها."

وبلغت مبيعات الشركة في الربع الأول 1.977 مليار ريـال مقارنة مع 1.664 مليار قبل عام.

وتعمل الحكير في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والنظارات والأثاث المنزلي.

وتملك الشركة بصورة حصرية أكثر من 70 علامة تجارية في السعودية مختصة بقطاع تجزئة الملابس المستهدفة للطبقة الوسطى تضم زارا وجاب وماركس آند سبنسر وتسعى لاستقطاب علامات جديدة تستهدف هذه الفئة والتوسع في العلامات التجارية الفاخرة.

تأسست فواز الحكير عام 1990 وتعمل في السعودية ومصر والأردن وقازاخستان والمغرب والجزائر.