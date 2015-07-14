تراجع صافي ربح السعودية للكهرباء في الربع/2

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت السعودية للكهرباء أكبر شركة للمرافق في الخليج اليوم الثلاثاء تراجع صافي ربح الربع الثاني من العام 46.1 بالمئة بسبب عدم تكرار مكاسب استثنائية سجلتها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان الي البورصة إنها حققت 1.97 مليار ريال (525.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع ربح بلغ 3.66 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2014.

وتوقع اتش.اس.بي.سي أن تحقق الشركة ربحا صافيا 2.64 مليار ريال في حين توقع الأهلي كابيتال 1.26 مليار ريال.

وتعززت أرباح الشركة في الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة لمكاسب بلغت 2.63 مليار ريال بعد تحصيل ديون مستحقة على عملاء كبار كانت تدرج من قبل في بند انخفاض القيمة.

وتصدر الشركات السعودية بيانات أرباح مقتضبة في بداية موسم نتائج الأعمال ثم تنشر النتائج التفصيلية لاحقا.

وتجري الشركة محادثات مع بنوك محلية وعالمية لجمع قرض بمليارات الدولارات حسبما أفادت رويترز في وقت سابق اليوم نقلا عن مصدرين مطلعين.