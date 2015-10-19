تصنيع السعودية تتكبد 296.3 مليون ريال خسائر في الربع/3 مخالفة التوقعات

الرياض 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة التصنيع الوطنية السعودية "تصنيع" اليوم الاثنين إنها تكبدت خسائر صافية في الربع الثالث من العام بفعل انخفاض أسعار بيع المنتجات وتراجع كمية المبيعات لتأتي النتائج مخالفة لتوقعات المحللين.

وهذا هو الربع الثالث على التوالي الذي تتكبد فيه الشركة خسائر صافية.

وقالت الشركة المنتجة للبتروكيماويات في بيان للبورصة إن صافي خسائر الربع الثالث بلغ 296.3 مليون ريال (79.01 مليون دولار) مقابل أرباح 243.7 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا تبلغ في المتوسط 56.43 مليون ريال في الربع الثالث.

وتعمل الشركة في إنتاج البتروكيماويات والمعادن والكيماويات وهي من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم من خلال وحدتها كريستل.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ صافي خسائر الشركة 736.5 مليون ريال مقارنة مع أرباح قيمتها 972.8 مليون قبل عام.

وعزت الشركة الخسائر إلى "انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض الكميات المباعة."

وترتبط أسعار البتروكيماويات ارتباطا وثيقا بالنفط الذي هوت أسعاره منذ منتصف 2014. ويحصل المنتجون السعوديون على اللقيم بأسعار مدعمة ولذا فإن تراجع أسعار النفط يقلص هوامشهم ويحد من ميزتهم التنافسية بالمقارنة مع الشركات الأجنبية.