مجلس إدارة جرير السعودية يوصي بتوزيع 1.46 ريال للسهم عن الربع/2

الرياض 15 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة جرير للتسويق السعودية ثاني أكبر شركة مدرجة بقطاع التجزئة من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 131.4 مليون ريال (35.04 مليون دولار) أرباحا نقدية عن الربع الأول من العام بواقع 1.46 ريال للسهم الواحد.

ويزيد هذا التوزيع عن 1.2 ريال للسهم وزعتها الشركة في الربع الثاني من 2014.

وسجلت جرير نموا نسبته 14.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2015 بدعم من ارتفاع مبيعات الإيرادات وزيادة عدد الفروع.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم 29 يوليو تموز وستوزع في السادس من اغسطس آب.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)