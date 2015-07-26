صافي ربح سابك يفوق التوقعات رغم تراجع طفيف

دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر مجموعات البتروكيماويات في العالم اليوم الأحد تراجع صافي ربح الربع الثاني من العام 4.5 بالمئة في انخفاض أقل بكثير مما توقعه المحللون.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت 6.17 مليار ريال (1.64 مليار دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 يونيو حزيران انخفاضا من 6.46 مليار ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وفاق ذلك متوسط توقعات سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم التي أشارت إلى ربح فصلي قدره 4.96 مليار ريال.

وعزت سابك المملوكة للدولة بنسبة 70 بالمئة تراجع الأرباح إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لكنها أضافت أن تكاليف المبيعات انخفضت أيضا.

وترتبط نتائج الشركة ارتباطا وثيقا بأسعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها - البلاستيك والأسمدة والمعادن - تستخدم بكثافة في الإنشاءات والزراعة والصناعة.

وأثر انخفاض أسعار النفط تأثيرا سلبيا على أرباح سابك في الربع الأخير من 2014 وحذرت الشركة في يناير كانون الثاني من صعوبة التنبؤ بأرباح 2015 في ظل التحديات ولاسيما في أوائل العام.

كانت الشركة قالت في ابريل نيسان إن صافي ربح الربع الأول تراجع 39 بالمئة وعزت ذلك إلى أسعار النفط والمنتجات البتروكيماوية.