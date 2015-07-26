الرئيس التنفيذي لسابك: صعود أسعار المنتجات دعم أرباح الربع/2

أبوظبي 26 يوليو تموز (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لرويترز إن ارتفاع أسعار المنتجات والتركيز على إدارة التكلفة ساعدا الشركة على تحقيق أرباح أفضل كثيرا من توقعات المحللين للربع الثاني من العام.

وأعلنت سابك في وقت سابق اليوم الأحد تحقيق 6.17 مليار ريال (1.64 مليار دولار) ربحا صافيا للأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من 6.46 مليار ريال قبل عام. لكن الأرباح تجاوزت كثيرا متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم التي أشارت إلى 4.96 مليار ريال.

وبلغت مبيعات الربع الثاني 42.10 مليار ريال انخفاضا من 48.15 مليار ريال قبل عام لكن ارتفاعا من 35.56 مليار ريال في الربع الأول.

وقال يوسف عبد الله البنيان إن أسعار المنتجات زادت 20 بالمئة في المتوسط في الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق.

وقال في مقابلة عبر الهاتف إن سابك ركزت بالإضافة إلى ذلك على طلبات كل عميل على حدة مما سمح لها بتعزيز الإنتاج اثنين بالمئة عن الربع السابق.

وأضاف "استطعنا الاستفادة من حركة تغيرات السوق في أوروبا والصين" لتحسين أداء الأصول العالمية لسابك لكنه لم يذكر تفاصيل.