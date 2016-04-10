صافي ربح جرير السعودية ينخفض 29.5% في الربع/1

الرياض 10 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة جرير للتسويق أحد أكبر شركات التجزئة في السعودية انخفاضا نسبته 29.5 بالمئة في صافي ربح الربع الاول من العام بفعل تراجع المبيعات. وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي الربح بلغ 174.1 مليون ريال (46.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقارنة مع 247 مليونا في الفترة المقابلة من 2015.