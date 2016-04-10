نمو طفيف لصافي ربح المراعي السعودية في الربع/1

الرياض 10 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية نموا طفيفا نسبته 0.65 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام بدعم من زيادة المبيعات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إت صافي الربح بلغ 308.5 مليون ريال (82.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقابل 306.5 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات 13.6 بالمئة إلى 3.45 مليار ريال في الربع الأول من 3.04 مليار قبل عام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)