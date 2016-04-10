لمحة -سهم جريرالسعودية ينخفض بعد نتائج الربع/1
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* سهم جرير ينخفض 1.5 بالمئة إلى 113.25 ريال في البورصة السعودية صباحا مسجلا أكبر الخسائر على المؤشر الرئيسي.
* الشركة أعلنت انخفاض صافي ربح الربع الأول 29.5 بالمئة بفعل تراجع المبيعات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.
* صافي الربح بلغ 174.1 مليون ريال (46.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقارنة مع 247 مليونا في الفترة المقابلة من 2015.
* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 195.33 مليون ريال في الربع الأول.
* انخفضت مبيعات جرير 25.8 بالمئة إلى 1.42 مليار ريال في الربع الأول من 2016 من 1.9 مليار ريال قبل عام.
* المؤشر السعودي يرتفع 0.8 بالمئة إلى 6306.5 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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