ارتفاع طفيف لأرباح البنك الأهلي التجاري السعودي في الربع/1

القاهرة 12 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف سعودي من حيث قيمة الأصول ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الأول بلغ 2.631 مليار ريال (701.6 مليون دولار) مقابل 2.606 مليار قبل عام.