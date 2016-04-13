نمو طفيف لصافي ربح بنك الرياض السعودي في الربع/1 والنتائج تتجاوز التوقعات

الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا طفيفا نسبته 0.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 بدعم من انخفاض مصروفات العمليات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الأول بلغ 1.174 مليار ريال (313.06 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقابل 1.172 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 962.34 مليون ريال في الربع الأول.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8.4 بالمئة و(يرجع) ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومخصص خسائر الائتمان ورواتب ومصاريف الموظفين وما في حكمها."