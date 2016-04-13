صافي ربح ينساب السعودية يقفز 40.1% في الربع/1

الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية قفزة نسبتها 40.1 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 بفضل انخفاض أسعار بعض مواد اللقيم لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الأول بلغ 401.9 مليون ريال (107.2 مليون دولار) مقابل 285.1 مليون قبل عام.

كان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا قدرها 310.80 مليون ريال في المتوسط في الربع الأول.

وعزت الشركة زيادة الأرباح إلى "ارتفاع صافي الربح الى انخفاض أسعار بعض مواد اللقيم وانخفاض مخصص قطع الغيار بطيئة الحركة وبعض التكاليف الثابتة بالرغم من انخفاض أسعار بيع معظم المنتجات."

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) احدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم وتأسست عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريـال سعودي.

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