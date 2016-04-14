تراجع صافي ربح البنك السعودي الهولندي 5.1% في الربع/1 لكن النتائج تتجاوز التوقعات

الرياض 14 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية تراجعا نسبته 5.1 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من 2016 بفعل انخفاض إجمالي ربح العمليات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الأول بلغ 511.52 مليون ريال (136.4 مليون دولار) مقابل 538.9 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 494 مليون ريال في الربع الأول.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.74% والذي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض في دخل المتاجرة ودخل أتعاب وعمولات."

وبلغ إجمالي دخل العمليات للربع الأول 915.5 مليون ريال مقارنة مع 931.7 مليون قبل عام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)