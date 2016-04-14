كيان السعودية تتكبد خسائر 216.3 مليون ريال في الربع/1

الرياض 14 أبريل نيسان (رويترز) - قلصت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان) خسائرها الصافية في الربع الأول من 2015 بنسبة 63.5 بالمئة بفضل ارتفاع كمية الإنتاج والمبيعات وانخفاض تكلفة اللقيم لتأتي الخسائر أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي الخسائر بلغ 216.3 مليون ريال (57.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقارنة مع 591.6 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة خسائر في المتوسط عند 373.8 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر إلى "ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة وانخفاض تكلفة اللقيم و بعض المواد الخام وكذلك انخفاض رسوم التسويق و انخفاض في مخصص الزكاة خلال الربع الحالي."

وكيان مملوكة بنسبة 35 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وكانت الشركة - التي تأسست عام 2007 برأسمال مدفوع 15 مليار ريال - بدأت التشغيل التجاري لمعظم مصانعها في أكتوبر تشرين الأول 2011.

وتقول كيان إن مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية هو أكبر مجمع بتروكيماويات متكامل في العالم لإنتاج الايثيلين والبروبلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين وجلايكول الايثيلين الى جانب العديد من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة الأخرى.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)