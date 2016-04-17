لمحة -أسهم كيان تقفز بعد تقلص خسائرها الفصلية في الربع/1

* أسهم كيان السعودية يقفز 4.8 بالمئة إلى 5.45 ريال في البورصة السعودية صباحا.

* الشركة قلصت خسائرها الصافية في الربع الأول بنسبة 63.5 بالمئة بفضل ارتفاع كمية الإنتاج والمبيعات وانخفاض تكلفة اللقيم.

* صافي الخسائر بلغ 216.3 مليون ريال (57.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 591.6 مليون قبل عام.

* وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة خسائر في المتوسط عند 373.8 مليون ريال في الربع الأول.