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لمحة -أسهم كيان تقفز بعد تقلص خسائرها الفصلية في الربع/1

Sun Apr 17, 2016 9:04am GMT
 
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0825 جمت -

* أسهم كيان السعودية يقفز 4.8 بالمئة إلى 5.45 ريال في البورصة السعودية صباحا.

* السهم يسجل ثاني أكبر مكاسب على المؤشر السعودي.

* الشركة قلصت خسائرها الصافية في الربع الأول بنسبة 63.5 بالمئة بفضل ارتفاع كمية الإنتاج والمبيعات وانخفاض تكلفة اللقيم.

* صافي الخسائر بلغ 216.3 مليون ريال (57.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 591.6 مليون قبل عام.

* وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة خسائر في المتوسط عند 373.8 مليون ريال في الربع الأول.

* المؤشر السعودي يتراجع 0.8 بالمئة إلى 6455 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 