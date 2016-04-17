صافي ربح معادن السعودية ينخفض 35.3% في الربع/1 لكن النتائج فوق التوقعات

الرياض 17 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) انخفاضا نسبته 35.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 بفعل انخفاض الإيرادات ومبيعات الألومنيوم لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول بلغ 168.92 مليون ريال (45.05 مليون دولار) مقابل 260.93 مليون في الربع المقابل من 2015.

وتوقعت الجزيرة كابيتال أن تحقق معادن أرباحا فصلية قدرها 50.4 مليون ريال في الربع الأول فيما توقع بنك سيكو البحرين وبنك البلاد أن تتكبد الشركة خسائر بقيمة 12.01 مليون ريال و35 مليونا على الترتيب.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "انخفاض الإيرادات بنسبة 17 بالمئة نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية لجميع المنتجات وانخفاض في حجم مبيعات الألمنيوم إضافة إلى انخفاض متوسط السعر المحقق لمنتج الفوسفات ثنائي الأمونيوم والأمونيا بنسبة حوالي 30 بالمئة في حين انخفضت أسعار الألومنيوم تقريبا بنسبة 25 بالمئة."

وتعمل معادن أساسا في استخراج الذهب وبدأت في السنوات الأخيرة في توسعة أنشطتها من خلال تطوير مشروع للفوسفات والأمونيا.

وتأسست معادن عام 1997 ويبلغ رأسمالها المدفوع 9.25 مليار ريال ومن بين كبار مساهميها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يمتلك حصة 50 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 8.3 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة قدرها خمسة بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)