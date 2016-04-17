صافي ربح سافكو السعودية يهبط 51.3% في الربع/1

الرياض 17 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الأحد هبوطا نسبته 51.5 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 بفعل انخفاض أسعار بيع المنتجات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت سافكو التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنها حققت أرباحا صافية قدرها 286 مليون ريـال (76.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقابل 590 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح سافكو 314.58 مليون ريال في المتوسط في الربع الأول.

وعزت الشركة نزول الأرباح إلى "انخفاض أسعار بيع المنتجات."

وسافكو منتج كبير للأمونيا واليوريا وتعتمد نتائج الشركة على الطلب العالمي والأسعار العالمية. ومنذ منتصف 2013 تبدى الشركات العالمية مخاوف متزايدة من استمرار تراجع أسعار اليوريا بسبب زيادة الإنتاج الصيني.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)