تراجع صافي ربح البنك العربي الوطني السعودي 2.8% في الربع/1 لكن النتائج تفوق التوقعات

الرياض 17 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول من 2016 تراجع 2.8 بالمئة بفعل تراجع إجمالي دخل العمليات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الأول بلغ 749.2 مليون ريال (199.8 مليون دولار) مقابل 770.6 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 685.8 مليون ريال في الربع الأول.

وعزا البنك في بيانه نزول الأرباح إلى "انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.9 بالمئة وذلك نتيجة انخفاض الدخل المحقق من رسوم الخدمات البنكية بالإضافة إلى انخفاض ربح العمولات الخاصة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل."

وتراجع إجمالي دخل العمليات إلى 1.47 مليار ريال في الربع الأول من 1.503 مليار قبل عام.

والبنك العربي الوطني الذي تأسس عام 1979 مملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع 8.5 مليار ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة 10.8 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)