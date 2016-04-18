جرير السعودية توصي بتوزيع 1.75 ريال للسهم عن الربع/1

الرياض 18 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة جرير للتسويق السعودية ثاني أكبر شركة للتجزئة في السعودية من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح بقيمة 157.5 مليون ريال (42 مليون دولار) بواقع 1.75 ريال للسهم عن الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن التوزيعات ستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم الثاني من مايو ايار 2016 وتوزع يوم 12 من الشهر ذاته.

وسجلت جرير -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية- انخفاضا نسبته 29.5 بالمئة في صافي ربح الربع الاول من العام بفعل تراجع المبيعات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)