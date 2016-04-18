صافي ربح الأسمنت السعودية ينخفض 12.5% في الربع/1

الرياض 18 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة الأسمنت السعودية أكبر منتج للأسمنت في المملكة انخفاضا نسبته 12.54 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 بفعل تراجع المبيعات وزيادة أسعار الطاقة.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الأول بلغ 265 مليون ريال (70.7 مليون دولار) مقابل 303 ملايين قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 269.93 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "انخفاض المبيعات وزيادة أسعار الطاقة" لكنها لم تذكر قيمة أو حجم المبيعات.

كانت الشركة قالت في ديسمبر كانون الأول إن تعديل أسعار الطاقة المحلية سيؤدي لزيادة في تكلفة الإنتاج بنحو 68 مليون ريال خلال عام 2016 وذلك بناء على مستويات الإنتاج الحالية.

وقرر مجلس الوزراء السعودي في أواخر 2015 ‭‬‬‬‬‬رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء والغاز - الذي يستخدم كلقيم في قطاع البتروكيماويات - في إطار إصلاحات بمنظومة الدعم تهدف إلى تكيف المالية العامة للدولة مع هبوط أسعار النفط.

يبلغ رأسمال الأسمنت السعودية 1.53 مليار ريال موزعا على 153 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد.