إعادة-سابك السعودية: تراجع المبيعات 12.4% في الربع/1 وخفض التكاليف في حديد

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من مروة رشاد

الرياض 19 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يوسف عبد الله البنيان اليوم الثلاثاء إن مبيعات الشركة تراجعت 12.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2016 مضيفا أن الشركة خفضت التكاليف في وحدة الصلب للتكيف مع تباطؤ القطاع.

وبلغ إجمالي مبيعات سابك إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم 31.15 مليار ريال (8.31 مليار دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 35.56 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2015.

وكانت سابك أعلنت أمس الاثنين انخفاض صافي ربحها 13.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول وهو ما عزته إلى تراجع متوسط أسعار بيع منتجاتها وخسائر قدرها 725 مليون ريال في أنشطة المعادن.

وقال البنيان في مؤتمر صحفي بالرياض اليوم إن سابك خفضت التكاليف في وحدتها الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بنسبة 17 بالمئة في الربع الأول من 2016 مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. لكنه لم يخض في تفاصيل.

وذكر أن الشركة لم تصدر أي حديد تسليح بعد "ولا نزال نركز على السوق المحلية التي تبشر بآفاق إيجابية."

وأضاف أن إنتاج سابك زاد ستة بالمئة في الربع الأول مقارنة مع مستواه قبل عام.