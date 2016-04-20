مقدمة 1-صافولا السعودية تخفض التوزيعات بعد تراجع أرباح الربع/1

(لإضافة تفاصيل وسياق)

من توم أرنولد

الرياض 20 أبريل نيسان (رويترز) - قلصت مجموعة صافولا السعودية إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع الأغذية بالمملكة توزيعاتها النقدية بعد الإعلان عن انخفاض نسبته 80.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وصافولا هي أحدث شركة سعودية لمبيعات التجزئة تعلن نتائج أرباح فصلية سيئة بسبب تضرر الاقتصاد المحلي نتيجة انخفاض إيرادات النفط.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الأول بلغ 92.9 مليون ريال (42.8 مليون دولار) مقابل 470.5 مليون قبل عام.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق صافولا أرباحا فصلية قدرها 268.08 مليون ريال في المتوسط.

وعزت الشركة المنتجة لزيت الطهي والسكر ومواد غذائية أخرى انخفاض صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى وجود أرباح رأسمالية بقيمة 265.2 مليون ريال من بيع كامل حصتها في شركة صافولا لأنظمة التغليف في الربع الأول من 2015.

ونقل البيان عن ريان محمد فايز الرئيس التنفيذي للمجموعة قوله "التوسعات الضخمة لقطاع التجزئة والتي أدت إلى ارتفاع النفقات التشغيلية بالإضافة إلى انخفاض إنفاق المستهلكين أثرت بشكل سلبي على نتائج المجموعة... تبذل المجموعة حاليا كافة الجهود اللازمة للتخفيف من حدة آثار هذه العوامل."