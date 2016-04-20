بترورابغ السعودية تتكبد 32.7 مليون ريال خسائر في الربع/1

الرياض 20 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في السعودية من حيث القيمة السوقية تحول الشركة لتكبد خسائر صافية في الربع الأول من العام بفعل تدني هوامش التكرير وانخفاض كمية المبيعات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي خسائر الربع الأول بلغ 32.7 مليون ريال (8.72 مليون دولار) مقارنة مع 205.4 مليون ريال رباح صافية في الربع المقابل من 2015.

وعزت الشركة الخسائر الفصلية إلى "تدني هوامش التكرير وانخفاض كمية المنتجات البتروكيماوية المباعة نتيجة التشغيل التدريجي للوحدات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لمجمع الشركة الصناعي."

كانت الشركة أوقفت العمل في مجمعها خلال الفترة من 11 اكتوبر تشرين الأول وحتى نهاية ديسمبر كانون الثاني لإجراء عمليات الصيانة.

وبترورابغ مشروك مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية.