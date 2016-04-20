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تراجع صافي ربح الطيار للسفر السعودية 32.2% في الربع/1

Wed Apr 20, 2016 2:58pm GMT
 
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دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت مجموعة الطيار للسفر السعودية اليوم الأربعاء تراجع صافي ربح الربع الأول من العام بنسبة 32.2 بالمئة مع تأثر قطاع السياحة الداخلية جراء إنخفاض الإنفاق الحكومي.

وبحسب إشعار للبورصة حققت الشركة 194 مليون ريال (51.8 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار إنخفاضا من 286 مليون ريال قبل عام.

كانت الجزيرة المالية توقعت أن تبلغ الأرباح الفصلية للشركة 210.8 مليون ريال.

وقالت الشركة إن الإيرادات الفصلية تراجعت 9 بالمئة على أساس سنوي وعزت ذلك إلى إنخفاض المبيعات المرتبطة بالسياحة الداخلية والسفريات الحكومية.

وفي الرابع من أبريل نيسان قالت الطيار إنها أتمت الإجراءات الضرورية للاستحواذ على حصة 30 بالمئة في ذاخر للتطوير والاستثمار العقاري التي تبني فندقا ومرافق أخرى في مكة وذلك عن طريق إتفاق لمبادلة الأسهم.

(الدولار = 3.7489 ريال سعودي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 