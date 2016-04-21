زين السعودية تقلص خسائرها الصافية 2.7% في الربع/1

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - قلصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خسائرها بنسبة 2.7 بالمئة في الربع الأول من 2016 بدعم من نمو الإيرادات وإجمالي الربح لكن الخسائر جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي خسائر الربع الأول بلغ 250 مليون ريال (66.7مليون دولار) مقابل خسائر قيمتها 257 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر في المتوسط عند 238.98 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة تراجع الخسائر الفصلية إلى استمرار نمو إجمالي الربح نتيجة زيادة الطلب على خدماتها مما أدى إلى نمو الإيرادات.

وقالت في البيان إن الإيرادات ارتفعت سبعة بالمئة إلى 1.8 مليار ريال وهي أعلى إيرادات حققتها منذ التأسيس. كما زاد إجمالي الربح 24 بالمئة إلى 1.1 مليار ريال وهو الأعلى منذ التأسيس.

وزين ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية وتواجه منافسة حادة من شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من السوق بالمملكة.

وعلى الشركة ديون بملايين الدولارات ولم تحقق أرباحا منذ بدء عملياتها في 2008.

كان حسان قباني الرئيس التنفيذي للشركة قال لرويترز في أبريل نيسان 2014 إن الشركة لديها خطة للوصول لنقطة التعادل خلال خمس سنوات.

وتمتلك زين الكويتية حصة نسبتها 37 بالمئة من الشركة السعودية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)