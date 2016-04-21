بيان: صافي ربح المملكة القابضة السعودية يتراجع 25.4% في الربع/1

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أن صافي أرباحها انخفض 25.4 بالمئة في الربع الأول من 2016.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس أن أرباحها الصافية انخفضت إلى 103.97 مليون ريال (27.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار من 139.4 مليون قبل عام.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "انخفاض الأرباح من الشركات الزمیلة والإیرادات الأخرى بالإضافة إلى انخفاض دخل توزیعات الأرباح وأیضا ارتفاع الأعباء المالیة على الرغم من ارتفاع المكاسب من الاستثمارات وانخفاض المصاریف العمومیة والإداریة والاستھلاكات."

ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل. وتعلن الشركات السعودية بيانات مقتضبة عن نتائج أعمالها في أوائل فترة إعلان البيانات المالية ثم تنشر النتائج التفصيلية في وقت لاحق.

وفي العاشر من ديسمبر كانون الأول قالت الشركة إنها ستبادل حصتها في إف.آر.اتش.آي هولدنجز مقابل 1.27 مليار ريال في صفقة مقايضة مع فنادق أكور تضمنت أصولا أخرى وحصة في سلسلة الفنادق الفرنسية.

وتخارجت المملكة القابضة في نوفمبر تشرين الثاني من كامل حصتها في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ناشر صحيفة الشرق الأوسط مقابل 837.2 مليون ريال.