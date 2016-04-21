صافي ربح البنك السعودي للاستثمار ينخفض 42.7% في الربع/1
الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك السعودي للاستثمار انخفاضا نسبته 42.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 بسبب ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.
وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول بلغ 210 ملايين ريال (56 مليون دولار) مقابل 366.7 مليون قبل عام.
وعزا البنك نزول الأرباح الفصلية إلى "ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 29.84 بالمئة وذلك نتيجة الارتفاع في بندي مخصص خسائر الإئتمان والاستثمارات."
تأسس السعودي للاستثمار عام 1976 ويبلغ رأسماله المدفوع 4.5 مليار ريـال. ومن كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 21.5 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة 17.3 بالمئة وجيه.بي مورجان تشيس 7.4 بالمئة والبنك الأهلي التجاري السعودي 7.3 بالمئة.
(الدولار = 3.75 ريـال سعودي)
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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