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الاسمنت السعودية توزع 2.75 ريالا للسهم عن النصف/1

Wed May 25, 2016 7:20am GMT
 
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الرياض 25 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الاسمنت السعودية اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح نقدية بواقع 2.75 ريـال (0.73 دولار) للسهم عن النصف الأول من 2016.

ويقل هذا المبلغ عن ثلاثة ريالات وزعتها الشركة في الفترة المقابلة من 2015.

وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الخميس 16 يونيو حزيران ويبدأ توزيعها في 27 من الشهر ذاته.

كانت الاسمنت السعودية سجلت انخفاضا نسبته 13 بالمئة في أرباح الربع الأول من 2016.

(الدولار = 3.75 ريـال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير محمد اليماني)
 